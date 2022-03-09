По мнению Зеленского, ядерная угроза Путина "демонстрирует слабость".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "блефом" угрозу российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

Об этом президент заявил в интервью известной немецкой газете Die Zeit, опубликованном в среду.

"Я думаю, что угроза ядерной войны — это блеф. Одно дело быть убийцей. Другое дело — совершить самоубийство", — сказал Зеленский.

27 февраля президент России Владимир Путин на телевизионной встрече с высшим руководством российской обороны заявил, что приказал силам сдерживания страны, включая ядерное оружие, привести их в состояние максимальной боевой готовности. Однако, по мнению Зеленского, ядерная угроза Путина "демонстрирует слабость".

"Вы угрожаете применением ядерного оружия только тогда, когда больше ничего не работает", — сказал Зеленский. "Каждое применение ядерного оружия означает конец для всех сторон, а не только для того, кто его применяет", — добавил украинский президент.

Напомним, Зеленский уверен, что только после прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным можно будет положить конец войне.

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