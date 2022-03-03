Президент заверил, что украинцы не испугаются, не сломаются и не сдадутся.

Украина борется за нашу землю, людей и свободу, для нас - это самое большое сокровище.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Мы пережили в своей истории и на своей родной земле две мировые войны, три голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке нашего государства. У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом", - отметил президент.

Но, как подчеркнул Зеленский, у нас есть наши люди и наша земля.

"И для нас - это золото. Именно за это мы боремся. Нам нечего терять, кроме собственной свободы и собственного достоинства. Для нас это величайшее сокровище. Нас столько раз хотели уничтожить. Но не смогли. Хотели стереть с лица земли. Но не удалось. Били в спину. А мы стоим на ногах. Хотели, чтобы мы молчали. Но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего! И если кто–то думает, что, преодолев все это, украинцы, все мы, испугаемся, сломаемся или сдадимся, он просто не знает ничего о нас, об Украине. И ему нечего делать здесь, среди нас.

Далее глава государства обратился к русским на их языке:

"Иди домой. К себе домой. Защищать своих русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома - их там тоже не мало, около 150 миллионов. А здесь... Слава Украине!".

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