В частности президент подписал Указ о присвоении звания Героя Украины тринадцати защитникам.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 124 героев, которые защищают страну во время военной агрессии Российской Федерации.

Об этом президент сообщил во время своего видеообращения к народу. В частности Зеленский подписал Указ о присвоении звания Героя Украины тринадцати защитникам:

Подполковник Летун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая наступление врага.

Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них самолет падал.

Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал побратимов, спасая их жизни.

Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетного обстрела ценой собственной жизни лично давал информацию относительно действий врага.

Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм во время эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.

Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело руководил обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.

Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в городе Гостомеле.

Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область.

Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках врага.

Капитан Боечко Василий Васильевич. За чрезвычайно успешную ликвидацию техники и живой силы врага.

Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три машины врага.

Также был подписан указ о награждении орденами "за личное мужество" 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девяти посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также сегодня звание бригадного генерала было присвоено:

Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону Киевской области.

Лищинскому Владиславу Вацлавовичу. За чрезвычайно успешные действия против врага в Херсонской области.

Гуцолу Владимиру Владимировичу. За успешное уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.

Демьянчику Григорию Петровичу. За успешную организацию подготовки личного состава для наших воинских подразделений.

Напомним, ранее президент также наградил орденами глав ОГА и мэров, которые больше всего отличились в эти дни.

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