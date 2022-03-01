Президент считает, что россияне, которых послали в Украину убивать и умирать, не понимают Украины, которая будет бороться за жизнь на своей земле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что мы не думаем, сколько продержимся, украинская нация будет бороться до конца.

Об этом Зеленский сказал в совместном интервью для Reuters и CNN, полное видео которого опубликовано Офисом президента в социальной сети Facebook.

В частности, у президента спросили, сколько еще Украина может продержаться в противостоянии российской агрессии.

"Мы не знаем. Мы об этом не думаем. Это вопрос философский. Это не важно. Это не совсем правильно, мы не удерживаемся, мы боремся, а бороться эта нация будет до конца, до конца своей жизни. Вот и все. Вопрос сколько продержится это руководство, это точно не про нас", - сказал Зеленский.

"Прежде всего, почему мы побеждаем, или почему мы защищаемся? Почему? Потому что мы у себя дома. Мы защищаем детей, дома. Мы делаем это искренне. И считаю, что мы должны защищать все свое ради будущего наших детей, которых сегодня также надо защищать", - заявил президент.

Он добавил, что россияне уже не выбирают цели. "Гибнут дети, гибнут уже десятки, к сожалению. Поэтому нам есть что защищать. Мы защищаем свое право жить", - сказал президент.

Он задал простой вопрос: что делают русские в Украине, которые не понимают Украинскую державу? "Они не знают эти улицы, не знают этих людей, не понимают нашу философию, наши стремления, какие мы люди? Они ничего здесь не знают, их просто сюда послали убивать и умирать, и поэтому мы и сильнее здесь на своей земле, и будем сильнее. И их не в два раза больше, не три, их в пять-десять раз больше, Их намного больше, но мы на своей земле как нация, намного больше", - подчеркнул президент.

Он выразил надежду, что война не будет долго продолжаться.

"Я хотел бы верить, что это не будет долго продолжаться. Мир уже понимает, что надо сажать за стол переговоров президента Российской Федерации, пока еще с ним готовы сесть за стол переговоров. Я так считаю. И поэтому я не думаю, что это должно быть долго, поэтому я не могу вам сказать, сколько для этого нужно. Это не измеряется уже деньгами. Это, к сожалению, уже люди. Людей не бывает очень много, к сожалению", - сказал президент и подчеркнул, что хотел бы сохранить украинское население.