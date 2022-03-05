При этом Вооруженные силы Украины храбро держат все ключевые направления нашей обороны, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что российская армия не вышла на запланированные рубежи в Украине, но вышла почти на 10 тыс. убитых российских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Вооруженные силы Украины храбро держат все ключевые направления нашей обороны. Контратакуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Держат Николаев, Киев. Держат Черниговскую область, Сумскую, Донбасс", - отметил президент.

Зеленский констатировал, что Украина наносит оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне.

"Российская армия не вышла на запланированные рубежи. Но вышла почти на 10 тыс. убитых российских военных. 10 тыс. ! Это страшно! Это ребята: 18, 20 лет - совсем молодые, почти дети. Солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать! За что и почему они на чужой земле. 10 тыс.. Россия точно могла бы дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти", - подчеркнул президент Украины.

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