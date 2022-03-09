В организации добавили, что гуманитарный кризис в Украине "продолжает быстро обостряться".

Организация Объединенных Наций следит за "шокирующими сообщениями" о бомбардировке роддома в Мариуполе.

Так, в заявлении организации говорится, что медицинские учреждения больницы и медицинские работники не должны "никогда не становиться мишенью", передает CNN.

"Необходимо напомнить, что мы призывали, ВОЗ призвала к немедленному прекращению нападений на здравоохранение, больницы, медицинских работников, машины скорой помощи — ни одно из них никогда не должно быть целью", — заявил в среду официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что гуманитарный кризис в Украине "продолжает быстро обостряться" — даже несмотря на то, что он описал продуктивную встречу в среду между министерствами иностранных дел и обороны ООН и России.

На встрече высокого уровня в Москве партнеры договорились укреплять сотрудничество, чтобы и впредь способствовать "своевременной гуманитарной помощи".

Напомним, в результате авиаудара по мариупольскому роддому, который совершили российские террористы в среду, пострадали 17 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: