Украинские спецслужбы перехватили еще один разговор.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко поделился записью еще одного разговора российского оккупанта с отцом.

По телефону захватчик рассказывал, что многим его сослуживцам всего по 18 лет. По его словам, в одном из полку несколько российских военных не выдержали такого напряжения и застрелились.

"Дивизии конец настал. Много людей в плену и многие пропали без вести. Мы же тут не одни. Здесь есть и срочники-солдаты. Их заставили контракт подписать. Тут пацанам на 18 лет. Три срочника есть в 15-м полку. Так там один или два срочника застрелились. Они связисты, ленты мотали и пошли бахнулись. Они не выдержали", - сказал оккупант.

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