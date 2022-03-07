По словам президента, враг уже деморализован и уставший.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что ВСУ знают, как наказать российских оккупантов, которые вторглись в нашу страну и устроили здесь полномасштабную войну.

"Наши ВСУ знают, как это делать. Враг уставший, деморализованный. Они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было – трусость, согласие на рабство. Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома, это понятно, разрушены панельные многоэтажки, уничтожены обычные авто, ракеты, авиабомбы, грады, минометы против людей", – сказал Зеленский.

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