Все энергетические объекты взяты под охрану и функционируют под наблюдением государства, отметил он.

Базовый сценарий спецоперации Российской Федерации против Украины – зайти в Киев и уничтожить руководство государства.

Об этом сказал советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк на брифинге в офисе Президента.

"Сегодня понятен базовый сценарий спецоперации Российской Федерации. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому происходит такое безумное давление именно на Киев. Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое устойчивость украинского народа", – отметил Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинские воины продолжают мощно противостоять врагу и не отдают ему ни одной "пяди земли".

"Это касается не только Змеиного, это касается каждого клочка нашей земли. Украина точно является государством, и сегодня она это подтвердила", – отметил советник руководителя Офиса Президента.

По его словам, сейчас государственный банковский сектор работает.

"Закрываются только отделения в городах, где есть боевые столкновения на линии соприкосновения", – сказал Михаил Подоляк.

Мобильная связь, энерго- и водоснабжение работают в штатном режиме. Все неисправности ремонтные бригады устраняют.

"Транспорт, ключевые дороги функционируют в штатном режиме. Безусловно, на них есть какие-то пробки, потому что панические настроения, к большому сожалению, тоже есть", - отметил советник руководителя Офиса Президента.

Он рассказал, что в Украине закрыты порты и прекращено авиасообщение, но большинство поездов курсируют согласно расписанию.

"Наличие горючего - это проблема. Есть лимиты, есть очереди на заправках, мы об этом говорим прямо. Относительно товаров общего потребления - сейчас в магазинах товары есть в достаточном объеме. Их будут подвозить, по крайней мере в те места, где боевые действия сегодня не происходят. Основные сети аптечных дистрибьюторов не работают, но сами аптеки работают", – сказал Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что все энергетические объекты взяты под охрану и функционируют под наблюдением государства.

"На сегодня абсолютно управляемую ситуацию в Украине. Это ключевое", - резюмировал он.

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