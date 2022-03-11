Чиновник отметил, что вследствие действий оккупантов в некоторых населенных пунктах проблемы с электричеством.

Из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области некоторые населенные пункты оказались отрезаны от энергоснабжения. Однако сейчас бригады работают над тем, чтобы восстановить линии и вернуть людям свет.

Об этом в вечернем обращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"Мы работаем, восстанавливаем свет, электричество. Ну, засранцы обстреляли нас. Слава Богу, без жертв. Все мы тут, все работаем. Расстроены, что по городу постреляли, но будем сейчас соответственно реагировать", - сказал в своем вечернем обращении 11 марта глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Напомним, Геращенко объяснил, почему идея привлечь наемников из Сирии для войны в Украине не сработает. Они привыкли воевать в пустыне, а в нашей местности они ничего не смогут сделать.

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