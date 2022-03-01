Госпогранслужба Украины хочет выяснить судьбу всех защитников острова Змеиный.

В Госпогранслужбе заявили, что идентифицировали большую часть украинских пограничников и военных, которые защищали остров Змеиный. Их распознали на видео оккупантов. Теперь Госпогранслужба попытается получить полный список украинских пленных на Змеином.

"Анализируя видеоматериалы, распространенные РФ, нами и ВСУ идентифицировано большинство военнослужащих. Конечно, РФ пытается использовать их в своей информационной пропаганде, и мы хорошо понимаем, что плен — это то место, которое не лучшим образов влияет на побратимов. Сейчас мы подключили международные гуманитарные миссии, чтобы получить список всех ребят, находящихся у врага", — сказано в сообщении ГПСУ в Facebook.

Напомним, что 24 февраля враг захватил остров Змеиный в Черном море. Была информация, что 13 украинских пограничников на острове погибли. Но 28 февраля ВСУ сообщили, что украинские военные живы и находятся в плену.

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