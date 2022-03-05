Чтобы вступить в ряды интернационального легиона обороны Украины, необходимо обратиться в посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы.

Заработал сайт fightforua.org, который содержит всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, которые хотят присоединиться к интернациональному легиону обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"После того как 24 февраля Россия осуществила широкомасштабное военное вторжение на территорию Украины и с первых дней начала наносить удары по мирному населению и инфраструктуре, Украинское государство призвало иностранцев присоединяться к нашей борьбе за мир и демократию в Европе и во всем мире. Указом президента Владимира Зеленского с 1 марта 2022 года был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора. Иностранцы, которые хотят помочь Украине, смогут найти на сайте https://fightforua.org/ подробную пошаговую инструкцию, как присоединиться к справедливой борьбе с агрессором", - говорится в сообщении.

Чтобы вступить в ряды интернационального легиона обороны Украины, необходимо обратиться в посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы.

Затем необходимо пройти собеседование в посольстве с атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в Вооруженные силы Украины на добровольную военную службу по контракту.

После этого легионер получит инструкцию по путешествию по Украине, необходимые документы и оборудование. Рекомендовано, если есть, взять с собой военный комплект, например, одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и тому подобное.

При необходимости представители посольств и консульств Украины окажут помощь в пути.

Прибыв на сборный пункт в Украине, легионер подписывает контракт и присоединяется к интернациональному Легиону обороны Украины. После этого он готов вступить в битву с оккупантами вместе с бойцами со всего мира и украинскими воинами.

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