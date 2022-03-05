Глава Запорожской военной администрации сообщил, что Запорожье работает над созданием линии оборонительных сооружений.

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил, что предприятия в Запорожье заняты производством товаров, необходимых для обороны.

"Все готовятся к осаде. Весь город работает спокойно, уверенно, создаем линию обороны соответствующую и накапливаем резервы. А так как заводы работают, производят необходимую продукцию, все, что нужно для обороны мобилизовано и работает на оборону города", - сказал он.

По словам главы Запорожской военной администрации, в городе все готово для приема беженцев из Мариуполя и Волновахи. В области готовы принять больше беженцев, чем планировалось ранее.

"Логистические пункты развернуты, и мы почти 100 автобусов подготовили для того, чтобы отправить дополнительно на Мариуполь и Волноваху забрать людей, и гуманитарный конвой подготовили с предметами первой необходимости. Такая история, когда предлагают зеленый коридор и начинают боевые действия, или по дороге взрывают мосты, по который этот коридор должен быть образован, а отклоняться от него невозможно - выглядит циничной ложью", - сказал он.

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