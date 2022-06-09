Отчеты на местах подтверждают утверждения о росте потерь украинцев из-за российской огневой мощи.

По данным западной разведки, российские войска превосходят украинские силы в запасах боеприпасов в 40 раз.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на отчет.

По данным разведки, украинские войска несут значительные потери, поскольку их превосходят россияне 20:1 - артиллерией и 40:1 - боеприпасами. Новые данные рисуют мрачную картину жестокого конфликта на передовой.

В отчете, который увидела The Independent, впервые говорится об обеспокоенности по поводу дезертирства украинских солдат, и говорится, что украинские силы ограничены радиусом действия 15,5 миль, а враг может наносить удары с расстояния в 12 раз больше.

Жесткая битва на востоке Украины имеет "серьезное деморализующее влияние на украинские силы, а также вполне реальный материальный эффект. "Количество случаев дезертирства растет с каждой неделей", – говорится в документе.

В то же время позиция Киева на переговорах ослабляется из-за растущего неравенства в количестве заключенных, содержащихся на каждой стороне.

В отчете разведки говорится: "россияне настаивают на обмене пленными один на один. Это означает, что 4500 украинских заключенных могут находиться в российских тюрьмах, пока не будет заключено мирное соглашение. Москва, вероятно, использует это как рычаг для внутренней дестабилизации Украины, если не будет социальной защиты их семей и четких коммуникаций".

Отчеты на местах подтверждают утверждения о росте потерь украинцев из-за российской огневой мощи.

В отчете отмечается, что войну невозможно выиграть, если на вашей стороне будет в несколько раз меньше оружия, ваше оружие поражает врага на меньшем расстоянии и у вас значительно меньше боеприпасов, чем у противника".

По данным разведки, тактическая ситуация на Восточном фронте такая - украинская сторона почти полностью исчерпала запасы ракет для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган", что позволило эффективно сдерживать наступления русских войск в первые месяцы войны на расстояниях от 37 до 50 миль.

"На сегодня максимальная дальность огня Вооруженных Сил Украины составляет 15,5 миль. Это дальность, на которой может стрелять артиллерия калибра 152/155 мм и РСЗО "Град", что остались на вооружении. В то же время враг наносит удары по сосредоточению украинских сил с расстояния 186 миль тактическими баллистическими ракетами "Искандер" (43-50 миль) с применением РСЗО "Смерч" и "Точка-У", от (25 до 37 миль) с использованием РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.

"Это создает ситуацию абсолютного неравенства на поле боя, не говоря уже о полном доминировании вражеской авиации в воздухе, которую лишь иногда можно исправить использованием "Стингер" (ракет "земля-воздух") и ошибками российских летчиков", - говорится в отчете.

Разведка предостерегает, что россияне вполне осознают, что было отправлено относительно небольшое количество западного оружия, а доставка на боевые позиции происходит медленно. "Россияне пытаются использовать свое преимущество во времени, которое у них есть, используя свою артиллерию, чтобы попытаться прорвать украинскую оборону на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что противотанковые системы Javelin и NLAW, поставленные США и Великобританией, оказались эффективными на полях сражений вокруг Киева и Харькова и остаются такими на Донбассе. Ударные дроны Switchblade также нанесли россиянам значительный ущерб.

Ранее стало известно, что первая техника от США по ленд-лизу должна прибыть в Украину где - то через 2-3 недели.

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