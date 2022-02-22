Во вторник, 22 февраля, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генштаба Беларуси Виктором Гулевичем.
Об этом сообщило Минобороны Беларуси.
Гулевич и Залужный обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, других подробностей нет.
В оборонном ведомстве Беларуси отметили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. В то же время Минобороны Украины пока не сообщило о разговоре Залужного с белорусским коллегой.
Ситуация на Донбассе и признание Путиным боевиков
Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".
Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.
Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники двигались по дорогам оккупированных городов.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".
Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России
Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.
Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.
В то же время Россия стянула к границам Украины более 150 тысяч военных. Россияне вместе с тяжелой техникой также находятся на территории Беларуси.