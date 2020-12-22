В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию прекратить агрессию на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.
"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам", - заявили американские дипломаты.
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Захват украинского воина боевиками на Донбассе: что известно
21 декабря стало известно, что в плен российско-оккупационных войск попал военный ВСУ, который исчез 17 декабря.
Кроме того, в результате обстрела оккупантами на луганском направлении двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
20 декабря в результате обстрела представителями российских вооруженных формирований из СПГ-9 на дороге в районе н.п. Каменка (около Авдеевки) был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, а тракторист получил легкое ранение.
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