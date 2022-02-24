Полиция задержала диверсанта / Скриншот Facebook
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сотрудники полиции Киевской области рядом с Гостомелем задержали российского диверсанта, который пытался выдать себя за украинца.
По словам задержанного, он недалеко там живет и приехал посмотреть на дом, который горит. При этом у него не было с собой никаких документов, подтверждающих его личность.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него лишь записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".
facebook.com/anton.gerashchenko
Напомним, украинские военные взяли в плен первых российских оккупантов, которые сегодня вторглись в Украину.