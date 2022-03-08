Российским военным пришлось прятаться в лесу, а некоторые сдаются местным жителям.

Российские военные бросают свою технику и прячутся в украинских лесах, потому что из бросают свои же офицеры. Пленные оккупанты рассказывают о военных преступлениях своей же армии, убийствах и ограблениях мирного населения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По словам одного из пленных российских военных, он с "боевыми товарищами" сдался жителям села Камыши в Сумской области

"Мы ехали в колонне и первую машину резко подорвали. Мы все выскочили из машин, легли вдоль дороги. Потом взорвали вторую машину, и мы все побежали обратно. Разбились по группам, я пошел со старшиной и еще двумя контрактниками. Мы побежали в сторону населенного пункта, а там взяли у дедушки машину и поехали дальше, но нас снова обстреляли. Мы выскочили из машины и убежали в лес, там были до темноты. Потом увидели красное здание, которое оказалось свинофермой. Мы там переночевали, потом пошли по лесу и по полям и вышли в село Камыши. В само село не заходили, а шли по огородам за домами. Когда увидели первого мужчину, то мы сказали, что сдаемся, и отдали местным мужикам оружие и бронежилеты", - рассказал оккупант.

Другой пленный на допросе сообщил, что им в Украине их встретили "не очень дружелюбно".

"Нам сказали, что поедем на три дня к украинской границе. В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года мы пересекли границу. Нас здесь встретили не очень дружелюбно. Наши танки, гусеничная техника въехала и было все нормально. Наши начали бомбить. Говорили, что воинские части, а оказалось, что мирное население. Мы ехали в колоне и у нас заглохла БРП. Мы начали звать помощь, но они все уехали, а возле нас взорвался кислородный баллон. Мы ушли в лес – я, командир и еще пять человек – экипаж БРМ", - отметил российский военный.

По его словам, они три-четыре дня скрывались в лесу, пока их не нашли местные.

"Ни в коем случае не приезжайте сюда, ни за какие деньги…", - подытожил пленник.

Как ранее сообщал УНИАН, советник главы МВД Геращенко Антон Геращенко заявил, что от 24 февраля 2022 года в плен в Украине взяли почти две тысячи солдат РФ.

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