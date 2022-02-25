Гудименко призвал "мамкиных штурмовиков" без брони сдаваться в плен.

Сооснователь партии "Демократична Сокира" Юрий Гудименко, вступивший в ряды теробороны Киева, поделился впечатлениями об уровне подготовки военных РФ.

Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

"Я смотрю на русских пленных и тихо о******ю. Черные берцы модели "батю в Чечне в таких зарезали", брони толком ни у кого нет, шлемов нет, очков защитных нет, обмундирование х***ого качества", - написал он.

Он отметил, что рядовой украинский пехотинец, к которому российские военные попадают в плен, в сравнении с ними выглядит как "космодесантник, захвативший взвод чумных бомжей".

"Я когда контракт резервиста подписывал, мне выдали столько шмоток, что в два мешка не влезли. Резервиста! Территориальной! Обороны! А вас же бросили на штурм столицы первой волной, мои вы заечки обгоревшие. Посмотри на себя, штурмовик мамин, ты же заблёванный весь", - добавил он.

Гудименко отметил, что в комплекте обмундирования россиян нет никакой брони, даже наколенник

"Н***й [зачем] вам броня, она денег стоит, а вы одноразовые", - заявил он, призвав российских военных сдаваться в плен, чтобы хотя бы узнать "как выглядит солдат, чьё командование его уважает".

Напомним, еще 24 февраля захватчики начали сдаваться в плен. В частности, речь идет о капитане Михоеве и ефрейторе Касаткине, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ. Ранее в сети появилось видео его допроса.