Сейчас число беженцев составляет 1,3 миллиона человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявляет, что количество беженцев, убегающих от российского вторжения к концу недели может вырасти до 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас число беженцев составляет 1,3 млн человек.

"Это самый быстрый кризис беженцев, который мы видели в Европе с момента окончания Второй мировой войны", - подчеркнул Гранди.

Он отмечает, что большинство беженцев сейчас соединяются с друзьями, семьями, знакомыми, которые живут в Европе, и предупреждает, что будущие волны могут быть более сложными.

Как ранее сообщал УНИАН, после начала вторжения Российской Федерации в Украину и государства ЕС начали принимать беженцев из нашей страны. Специальные центры были созданы в Польше, Румынии, Чехии и других частях Европы.

По состоянию на 4 марта, Украину покинуло 1 миллион 210 тысяч человек. Из них почти 650 тыс. выехало в Польшу, которая пытается всячески поддерживать нас в трудную минуту. На втором месте Венгрия с показателем 144,7 тыс. беженцев. А замыкает первую тройку Молдова, куда отправилось 103 тысячи украинских граждан.

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