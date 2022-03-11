По словам Алексея Кулебы, на 12 марта также планируются гуманитарные коридоры.

За три дня из горячих точек Киевской области эвакуировали более 22 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного телемарафона.

"Уже третий день происходит эвакуация. На это время можем говорить о более чем 22 тыс. человек, которые эвакуировались из напряженных мест - Ворзель, Гостомель, Буча, Ирпень. По состоянию на 22:00 будем иметь уточненную информацию и количество эвакуированных увеличится", - сказал он.

Кулеба добавил, что на субботу, 12 марта, также планируются гуманитарные коридоры.

"С 9:00 будем формировать маршруты. Будем надеяться, что все будет согласовано и мы сможем доехать до тех поселков и городов, в которые не смогли пока попасть. Все три дня автобусные колонны доезжали, но, к сожалению, не до всех мест, которые мы определяли маршрутами, по разным причинам", - сказал он.

По словам Кулебы, напряженная ситуация в области остается на Броварском направлении, Чернобыльском направлении и направлении Житомирской трассы.

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