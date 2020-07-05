За сутки от обстрелов на Донбассе ранен один украинский военный

По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили троих и ранили еще троих захватчиков.

За прошедшие сутки, 4 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Украинские воины ответили оккупантам огнем, после чего те свернули свою преступную активность. По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили троих и ранили еще троих захватчиков.

С начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов подразделения ОС мгновенно отреагировали в ответ после чего вражеские обстрелы прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ранее российские оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке.

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