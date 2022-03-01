По Украине было выпущено 113 крылатых ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что за пять дней вторжения России по Украине было нанесено уже 56 ракетных ударов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении.

"За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такая она "братская дружба". И мир знает, что нужно делать. Говорил сегодня об этом с партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно.

"Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов", - сказал президент.

Напомним, также президент подчеркнул, что жестокий обстрел Харькова из реактивной артиллерии однозначно является военным преступлением.