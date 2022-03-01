Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что за пять дней вторжения России по Украине было нанесено уже 56 ракетных ударов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении.
"За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такая она "братская дружба". И мир знает, что нужно делать. Говорил сегодня об этом с партнерами", - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно.
"Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов", - сказал президент.
Напомним, также президент подчеркнул, что жестокий обстрел Харькова из реактивной артиллерии однозначно является военным преступлением.