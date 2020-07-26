За день до полного прекращения огня боевики устроили на Донбассе 15 обстрелов

Подразделения ВСУ ответный огонь не открывали.

В течение минувших суток, 25 июля, в зоне проведения ООС зафиксировано 15 фактов нарушения режима прекращения огня. Потерь среди личного состава украинских подразделений нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, нарушения зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельськое, Лебединское, Опытное и Водяное.

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового вооружения, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины ответный огонь не открывали.

Отмечается, что подразделения ОС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года.

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