Госграницу Украины на западном участке 28 февраля пересекли на 10% меньше укранцев, чем 27 февраля.

За сутки 28 февраля государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 108 тыс. человек и почти 15 тыс. транспортных средств. Данные показатели примерно на 10% меньше показателей 27 февраля.

Такую информацию обнародовало Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

На выезд из Украины в ЕС и Молдову проследовало почти 96 тыс. человек. В частности, границу в Польшу пересекли почти 61 тысяча человек, остальные – в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.

Как отмечается, сейчас в очередях находятся около 8 тыс. автомобилей.

"Отметим, что за 5 суток отражения агрессии люди не только покидали Украину. На Родину вернулись почти 80 тыс. наших соотечественников, из которых большинство – мужчины. Патриоты, которые работали или временно проживали за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны. Гордимся соотечественниками!",- отмечают в МВД.

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