В тренировках задействовали три эсминца.

В понедельник, 17 апреля, Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начали трехсторонние совместные учения в Восточном море. Государства в рамках тренировок задействовали три эсминца.

Такой информацией поделилось корейское издание Yonhap со ссылкой на ВМС государства. Сообщается, что Южная Корея, США и Япония решили усилить координацию в сфере безопасности на фоне провокационных действий КНДР. К ним относится и запуск баллистической ракеты на твердом топливе в четверг, 13 апреля.

На учениях будут отрабатываться процедуры по обнаружении и отслеживанию целей баллистических ракет с помощью компьютерной имитации. Страны также улучшат координацию в вопросе обмена информацией.

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В рамках тренировки задействованы три эсминца с системами "Иджис". Сюда относятся южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Последний раз трехсторонние учения такого формата государства проводили в феврале.

"Это была возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Югом, США и Японией против прогрессирующих ядерных и ракетных угроз Севера и укрепить возможности наших ВМС по реагированию на запуски баллистических ракет", — прокомментировал учения официальный представитель ВМС Южной Кореи.

Напряжение на Дальнем Востоке

По состоянию на 10 апреля сообщалось, что Южная Корея и КНДР не общались по "военной линии" в течение четырех дней. До этого государства связывались дважды в день.

Спустя три дня Пхеньян выпустил баллистическую ракету средней или большой дальности, имитируя поражение цели в Японском море. Это вызвало обеспокоенность у военных из Южной Кореи.

А 16 апреля южнокорейский военный катер открыл огонь в сторону патрульного катера КНДР. Причиной стало пересечение последним линии демаркации в Южном море.

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