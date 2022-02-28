Журналист резко раскритиковал действия Путина по военному вторжению в Украину.

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь честно высказался о войне России против Украины. Также он напомнил случай с главой делегации РФ на климатической конференции ООН Олегом Анисимовым, который извинился за вторжение.

"Сейчас я выступаю не как член российской делегации, а как человек, проживающий в России и выражающий свое сочувствие Украине, и сожалеющий о том, что мы не смогли предотвратить вот эти действия", - сказал Анисимов во время онлайн-конференции.

Журналист в нескольких пунктах выразил свое мнение о российском вторжении в Украину. Дудь "прошелся" и сакрализированном Россией празднике Дня Победы.

"Минобороны России утверждает, что уничтожает с помощью высокоточного оружия только военные объекты противника, но в Украине, по данным ООН, уже больше 100 погибших мирных жителей, сотни – раненых, больше 350 000 беженцев и неизвестно сколько тысяч – в бомбоубежищах", - подчеркнул он

Конечно же, не обошел он вниманием и сложную экономическую ситуацию в России из-за развязанной Путиным войны в Украине: "Путин еще в сентябре 2021 года назвал главным врагом России бедность, но уже через пять месяцев торпедировал экономику нашей страны и обрек значительную часть населения не на бедность, а на нищету".

Также Дудь считает, что с большой долей вероятности трагедии на Донбассе тоже не случилось бы, если бы не участие России.

Кроме того, журналист призвал влиятельных жителей России призывать Путина закончить войну. "Не знаю, есть ли еще люди, которые имеют на Путина хоть какое-то влияние, но, допустим, есть. Не знаю, как они сейчас засыпают и просыпаются и что тренируют между пробуждением и сном. Но всем им — от Ротенбергов до Тимченко, от Чемезова до Грефа, от Абрамовича до Мордашова, от Кудрина до Эрнста — хочется напомнить одно: человеческое достоинство сейчас — не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. Достоинство – в том, чтобы высказать вашему начальнику свою позицию (а у многих из вас она много где совпадает с моей) и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас", - подчеркнул он.

"Финальное и главное: эта война должна быть немедленно закончена", - подытожил Дудь.

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