Аваков прокомментировал информацию о том, что он якобы стал жертвой оккупантов.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и российским СМИ, которые распространяют лживую информацию о том, что в Харькове оккупанты его убили.

"Хр*н вам… Путин, бешеная собака – не дождешься! Я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин, развалится эта зловонная империя, а Украина будет процветать и победит. Я работаю для победы своей страны! И мы победим, отстроим Украину и обязательно доживем до твоего позорного конца! Слава Україні!" – обратился Аваков к Путину.

Также он отметил, что жив и здоров. Сейчас он находится на территории Украины, поэтому новости о его смерти - это фейк.

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