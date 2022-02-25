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Спасатели не подтвердили взрывы на Киевской ТЭЦ, которые якобы произошло в результате атаки российских захватчиков.
Об этом ГСЧС рассказала в комментарии Суспильному.
Ранее мэр города Виталий Кличко заявил о пяти взрывах, которые прогремели на столичной ТЭЦ-6.
"5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - заявил Кличко.
Спасатели, в свою очередь, информацию опровергли.
"ТЭЦ работает в обычном режиме", - сообщили Суспильному в ГСЧС.