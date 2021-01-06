При взрыве пострадала квартира – окна выбило, а осколки и обломки вещей разлетелись вокруг пятиэтажки на десятки метров.

В оккупированном российскими боевиками "ЛНР" Луганске произошел взрыв в жилом доме.

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на подконтрольный оккупантам телеканал.

При взрыве пострадала квартира – окна выбило, а осколки и обломки вещей разлетелись вокруг пятиэтажки на десятки метров.

Лояльные оккупантам Telegram-каналы сообщают, что в данном доме проживает начальник управления «НМ ЛНР» Ян Лещенко, который якобы контролирует поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет в части «народной милиции». Там не исключили вариант передела рынка и маскировки все под бытовую версию взрыва.

Со ссылкой на "Интерфакс" сообщается, что Лещенко пострадал при взрыве. Его госпитализировали.

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Автор: Дмитрий Захаров