Мирное население должно держаться на расстоянии как минимум километр.

Идут седьмые сутки обороны Украины от российских оккупантов. ВСУ продолжают разными методами противодействовать агрессору, который постепенно теряет боеспособность. Чтобы враг не смог захватить стратегические объекты, наша армия их минирует. Это касается и военного аэродрома в Умани. Его тоже обложили бомбами в попытке предотвратить захват со стороны оккупантов. Теперь мирным гражданам запрещено приближаться к объекту.

Упомянутая информация появилась на аккаунте Уманской городской рады на Facebook: "Уважаемые уманчане. Категорически запрещается приближаться к военному аэродрому города Умань ближе, чем на 1 километр. Люди, которые приблизятся к этому объекту, будут считаться диверсантами. Территория аэродрома заминирована".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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