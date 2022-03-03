ВСУ вышли на границу с РФ на Сумщине / ua.depositphotos.com
Пограничники пятого пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине", - отметил Данилов.