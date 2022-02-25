ВСУ ведут бои с превосходящей силой противника в зоне ООС, на Северском, Слобожанском, Таврическом направлениях / фото REUTERS
Вооруженные силы Украины ведут бои с превосходящей силой противника в зоне ООС и на Северском, Слобожанском, Таврическом направлениях.
Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, сейчас Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия с превосходящей силой противника по 4-м направлениям - Северское, Слобожанское, Таврическийое и ООС.
"Наши воины сильны, мотивированы и несокрушимы. Также в единстве сильна наша нация! Победа будет за нами", - подчеркнула Маляр.