Маляр подчеркнула, что украинские воины сильны, мотивированы и несокрушимы.

Вооруженные силы Украины ведут бои с превосходящей силой противника в зоне ООС и на Северском, Слобожанском, Таврическом направлениях.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия с превосходящей силой противника по 4-м направлениям - Северское, Слобожанское, Таврическийое и ООС.

"Наши воины сильны, мотивированы и несокрушимы. Также в единстве сильна наша нация! Победа будет за нами", - подчеркнула Маляр.

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