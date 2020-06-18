ВСУ устроили засаду для российских наемников на Донбассе и подорвали их авто (видео)

Волонтер показал запись успешной операции бойцов на Донбассе.

Известный военный волонтер Роман Доник рассказал об успешной операции украинских военных на Донбассе.

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Пост и видео он опубликовал в Twitter. Волонтер напомнил, что несколько дней назад военные в районе Фрунзе под Бахмуткой огнем должны были уничтожить два миномета российских боевиков, но те уцелели.

Украинские военные ждали, что наемники за ними вернутся, и не ошиблись.

"Помните, недавно было видео, на котором огонь бойцов Холодного яра уничтожил два миномета российских боевиков? Боекомплект тогда остался целым. Боевики решили его забрать. Их ждали. Это горит КамАЗ, который российские наемники отправили забирать БК", - подписал Доник видео.

Помните недавно было видео на котором огонь с холодного яра уничтожил два миномета российских боевиков? В районе Фрунзе за Бахмуткой. Боекомплект тогда остался целым. Боевики решили его забрать. Ых ждали. Это горит камаз который российские наемники отправили забирать БК pic.twitter.com/e4ZOa3xgSL — Роман Донік (@donikroman) June 18, 2020

Ранее украинские воины мощным ударом полностью уничтожили склад боеприпасов террористов на Донбассе.

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