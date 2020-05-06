Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков на Донбассе (видео)

Бойцы ответили на огневые провокации противника.

5 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников.

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Удерживая оборону, украинские военнослужащие решительно прекратили вражеский обстрел, применив дежурные огневые средства. Об этом сообщает ОТГ "Север".

"Профессиональными действиями украинские защитники уничтожили огневую точку противника", - говорится в сообщении.

Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения и один - боевое травмирование.