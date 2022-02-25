Вооруженные силы Украины ведут бои в районе Иванкова и Дымера и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев.
Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Так, противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе Кропивницкого.
В то же время отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
"Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен", - рассказали в Генштабе.
Кроме того, еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.
Отмечается, что воздушные силы Вооруженных сил Украины защищают небо над Киевом.
Так, после 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным "подаркам" оккупантов к столице.
"Вступайте в ряды Вооруженных сил Украины и сил теробороны. Земля под ногами оккупанта должна гореть", - добавили в Генштабе.