Мост через реку разрушен.

Вооруженные силы Украины ведут бои в районе Иванкова и Дымера и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Так, противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе Кропивницкого.

В то же время отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

"Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.

Отмечается, что воздушные силы Вооруженных сил Украины защищают небо над Киевом.

Так, после 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным "подаркам" оккупантов к столице.

"Вступайте в ряды Вооруженных сил Украины и сил теробороны. Земля под ногами оккупанта должна гореть", - добавили в Генштабе.