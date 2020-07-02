ВСУ сейчас гораздо больше внимания уделяют подготовке к наступлению в условиях города - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что армия должна быть всесторонне подготовленной к разным событиям.

Вооруженные силы Украины сегодня гораздо больше времени и внимания уделяют подготовке к наступательным действиям в урбанизированной местности.

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Об этом в интервью ArmyInform главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А армия должна быть обученной и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовленной к разному развитию событий", - сказал Хомчак, отвечая на вопрос о внедряемых изменениях, которые произошли в программе подготовки бригад перед направлением в район операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ также сообщил, что военных на Донбассе усилят комплексами Javelin.

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