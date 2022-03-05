Потери российских оккупантов выясняются.

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по силам российских оккупационных войск в районе Херсона.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время видеовключение в социальной сети Facebook.

"Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, улучшают собственные позиции, наносят отдельные контрудары - авиационные и артиллерийские поражения противнику. Так, утром в районе Херсона наши Вооруженные силы нанесли очень мощный удар по врагу. И сейчас его потери выясняются", - заявил Арестович.

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