На Донбассе за сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов - штаб

Потерь в рядах украинской армии вчера и сегодня не зафиксировано.

На протяжении минувших суток в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано пять обстрелов со стороны вооруженных формирований России.

Об этом утром в четверг сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Широкино российские вооруженные формирования открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонительным укреплениям наших защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

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Также оккупанты несколько раз проявили огневую активность в районе ОТГ "Север" - неподалеку от Хутора Вольный. Потерь в рядах ВСУ нет.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили троих и ранили двух оккупантов", - заявили в штабе ООС.

"От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке.

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