Информация о гибели оккупанта появилась и в российских СМИ.

Вооруженные силы Украины ликвидировали офицера российской оккупационной армии Вячеслава Маклагина. Террорист участвовал в "операциях" россиян в Сирии.

Об этом сообщает Telegram Последний блокпост.

Информация о гибели оккупанта появилась и в российских СМИ.

Маклагину было 29 лет. Путин посмертно наградил его "орденом Мужества". Тело террориста уже доставили в Ростовскую область и похоронили.

Вячеслав Маклагин родился в Новошахтинске в 1993 году. Окончил среднюю школу, после чего поступил в Южнороссийский государственный технический университет.

По специальности был программистом и штурманом. Проходил службу на Дальнем Востоке. Воевал в Сирии.

Как писал УНИАН, 8 марта украинские воины ликвидировали российского подполковника Юрия Агаркова. Он командовал мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Во время освобождения Чугуева наши бойцы также уничтожили командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады вдв ВС РФ подполковника Дениса Глебова.

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