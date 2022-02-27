Сейчас блокпосты устанавливают по всей стране.

Пресс-служба Вооруженных сил Украины дала несколько советов, как правильно вести себя на блокпостах, которые помогают выявить российский диверсантов.

"Для выявления и нейтрализации русских диверсантов, а также усложнения передвижений русских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты. Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни. Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил. Давайте беречь друг друга. И не оставлять врагу никаких шансов! Мы – непобедимы! Слава Украине! Слава украинским воинам", - говорится в заявлении ВСУ.

Как вести себя на блокпостах:

нужно уменьшить скорость автомобиля

заранее подготовьте документы для проверки

включите фары и аварийный свет

не ведите видеосъемку

не выходите из авто без разрешения военных

будьте готовы открыть багажник для осмотра авто

четко отвечайте на вопросы военных

после прохождения контроля не набирайте резко скорость

Напомним, ранее ВСУ рассказали, как заблокировать вражескую технику.

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