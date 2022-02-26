Украинские военные отметили, что сейчас на участке спокойно.

В течение ночи враг активно атаковал столицу. В то же время вооруженным сила Украины удалось не только отразить все атаки, но и уничтожить технику врага.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

"На метро "Берестейская" 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с бк, танк. Все спокойно, всех положили", - говорится в сообщении.

Бои в этом районе продолжались с ночи. В украинской столице раздаются взрывы, очевидцы сообщают о перестрелке. Журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что оккупанты били по воинской части в районе метро "Берестейская". Атаку успешно отбили.

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