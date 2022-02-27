Министр транспорта Германии поддержал закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов и приказал принять все необходимые меры.

Министр транспорта Германии Фолькер Висинг распорядился готовиться к закрытию воздушного пространства Германии для российских авиакомпаний.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство транспорта ФРГ.

"Министр транспорта Германии поддержал закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов и приказал принять все необходимые меры", – говорится в сообщении.

Ранее, по данным BBC, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Словения, Великобритания закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Авиаперевозчик Lufthansa минимум на неделю останавливает рейсы в и из России из-за российской агрессии против Украины, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Тем временем заместитель руководителя студии ARD Маттиас Дайс сообщил в Twitter, что все страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Говорит, что эту информацию ему подтвердили из надежного источника.

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