Управление обороной полностью управляемо, заверил министр.

Министр обороны Алексей Резников рассказал о режиме работы чиновников во время атаки России.

Об этом говорилось в его обращении, опубликованном в Facebook.

Министр заверил, что чиновники продолжают работу, а информация об их желании покинуть рабочие места - российский фейк.

"Это дезинформация. Не дождутся. Я в Киеве. Согласно протоколу безопасности, а также для проведения неотложных совещаний, приходится менять место пребывания. Все заместители министра обороны работают над своими функциональными задачами. В Министерстве обороны и Генеральном штабе все на местах и выполняют свои обязанности", - заявил он.

Армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов.

"Оборона полностью управляема и осуществляется на всех направлениях, где Россия атаковала нашу страну. Я постоянно на связи с командованием Вооруженных Сил Украины, Президентом Украины и премьер-министром Украины. Также веду переговоры с международными партнерами", - добавил Резников.