Загруженность пунктов пропуска каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления "Западная Граница", чтобы граждане имели возможность сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска.

Все пункты пропуска на западной границе Украины работают в круглосуточном режиме.

Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"Проверки и пропускные операции максимально упрощены, минимизирован перечень документов, которые необходимо иметь с собой при выезде из страны. Пограничники и таможенники сопредельных стран также максимально упростили пропуск на свою территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с всеобщей мобилизацией из Украины не выпускают мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Граждан призывают не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы.

"Вам откажут, проинформируют Нацполицию Украины (будете иметь проблемы с законом), а потом доставят в военкомат. Кроме того, действия тех, кто пытается "решить вопрос", отвлекают охранников границы от выполнения непосредственных обязанностей", - подчеркнули в МВД.

Загруженность пунктов пропуска каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления "Западная Граница", чтобы граждане имели возможность сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска.

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