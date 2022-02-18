Галушкина назначили командующим Силами территориальной обороны 1 января 2022 года.

Главнокомандующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал, какая задача стоит перед ним после вступления в силу закона "Об основах национального сопротивления".

Об этом он рассказал в эфире программы "Первые лица" на "24 канале".

"Считаю, что врага должны встречать не Вооруженные силы Украины и другие силы безопасности и обороны, а вся 40-миллионная страна, закон "Об основах нацсопротивления" говорит о всеобъемлющем сопротивлении, которое должно быть по всей Украине", – подчеркнул Галушкин.

Военный озвучил одну из главных задач, которую перед ним поставил Владимир Зеленский: Силы теробороны должны очень быстро овладеть этими способностями.

Территориальная оборона в Украине: что известно

На фоне угрозы полномасштабной российской агрессии в Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Указано, что ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

В территориальную оборону могут вступать горожане даже без опыта военной службы. Для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины вне боевых действий, а движение сопротивления - на оккупированной территории.

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