По его словам, оккупанты хотят взять Николаев любой ценой.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты перегруппировались и большими силами готовятся к наступлению на Николаев.

"Видимо, им поставили задачу взять наш город любой ценой", - сказал Ким.

Также он успокоил жителей Николаева и акцентировал на том, что город готов к обороне.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что враг пытается продвигаться в оперативных направлениях 6 городов, но несет потери.

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