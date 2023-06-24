Над Одесской областью произошел воздушный бой, поврежден склад.

Сегодня враг атаковал Одесскую область двумя крылатыми ракетами "Калибр".

Как сообщает оперативное командование "Юг", удар нанесен утром 24 июня. "Два "Калибра" во время рассветной атаки были направлены из акватории Черного моря по Одесской области", - рассказали в командовании.

По данным украинских военных, произошел воздушный бой, во время которого одна ракета была уничтожена. Другой "Калибр" также был обстрелян, после чего упал на открытую территорию.

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"Взрывной волной повреждено складское здание. К счастью, обошлось без человеческих потерь", - добавили в "Юге".

Ночная атака на Украину

Ночью враг с использованием стратегической авиации из Каспия выпускал ракеты типа Х-101/555. над Херсонской и Винницкой областями силы противовоздушной обороны уничтожили по одной ракете, над Николаевщиной – две, над Кировоградщиной - три.

В результате падения обломков в Винницкой области вспыхнуло нежилое здание, в Кропивницком обломки сбитых ракет повредили несколько домов, но обошлось без человеческих потерь.

Также ночью российские военные атаковали ракетами Киев ракетами, обломки попали в 25-этажный дом в Соломенском районе города. К сожалению, из-за вражеского удара по столице погибло несколько человек.

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