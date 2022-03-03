Речь идет также о конфискации всего имущества.

Верховная Рада Украины предусмотрела пожизненное лишение свободы за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня на закрытом заседании народные депутаты проголосовали за закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" (регистрационный номер 7116). Информация о количестве голосов" за " на сайте ВР отсутствует.

Законом в статьях 111 и 113 УК Украины предусмотрено максимальное наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения - лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишением свободы, с обязательной конфискацией всего имущества.

Также запрещена любая амнистия к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" (№7120), которым разрешила выдать огнестрельное оружие гражданским для отражения нападения России.

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