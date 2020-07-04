Возле Павлополя вооруженные формирования России обстреляли позиции ООС из гранатометов
Вблизи Павлополя вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов.
Читайте такжеОккупанты 20 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен один военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке о ситуации в районе проведения ООС.
«Неподалеку от Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сводке.
Указывается, что в целом 4 июля оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.
«В начале суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку от Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сводке.
Кроме того, по данным штаба, на подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
В ответ украинские воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника, и захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
На участках разведения сил и средств №1, №2 и №3 режим тишины придерживался, добавили в штабе.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram