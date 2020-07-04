Возле Павлополя вооруженные формирования России обстреляли позиции ООС из гранатометов

С начала суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет.

Вблизи Павлополя вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке о ситуации в районе проведения ООС.

«Неподалеку от Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сводке.

Указывается, что в целом 4 июля оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.

«В начале суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку от Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сводке.

Кроме того, по данным штаба, на подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В ответ украинские воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника, и захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения сил и средств №1, №2 и №3 режим тишины придерживался, добавили в штабе.

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